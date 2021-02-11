Известная американская модель и телеведущая Пэрис Хилтон порадовала поклонников новым видео и анонсировала нечто интересное

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Хилтон в соцсети.

Так, в аккаунте скандальной знаменитости появилось яркое и динамичное видео со съемок, однако с каких - неизвестно. Пэрис предложила поклонникам самим угадать, что за сюрприз их ждет.

"Готовим что-то грандиозное завтра в 9 утра по тихоокеанскому времени! Оставайтесь с нами! Комментируйте ниже и сообщите мне ваши догадки о том, что будет!" - написала она.

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Пэрис Хилтон традиционно получила множество комплиментов от поклонников. Также многие люди высказали свое мнение по поводу того, что же за интригу решила сохранить модель. Варианты были самыми разнообразными - от новой песни или духов до беременности.

"Королева", "Мальчик или девочка", "О боже, ты шикарная", "Беременность", "Новые духи?", "Новая песня", "Наконец-то новая музыка", "Невероятная красота", "Богиня", "Шикарная женщина", "Ты неотразима!", "Очень-очень ждем", - пишут в комментариях.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стеснения встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, шалунья".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: "настоящая фея».