"Холостяк-10" Макс Михайлюк відправився на відпочинок разом зі своєю вагітною коханою-моделлю Дариною Хлистун

Оголосивши про свою вагітність модель разом з екс-Холостяком вирішили відправитися на відпочинок, полетівши з України на сонячний курорт. Причому дівчина розповіла в фарбах, як насправді їй далася дана подорож, особливо не на перших місяцях вагітності.

Дарина вирішила зняти кілька Сторі в домашньому вигляді і без макіяжу, в яких відверто розповіла про своє самопочуття:

"Загалом прокинулися. Зараз розповім про нашу подорож. Сходили на сонці відігрітися трошки, відпочили. І ось тепер я можу нарешті розповісти про це. Для мене це було жахливо, у мене затікало буквально все: тобто, у мене навіть спина боліла буквально через півтори години після зльоту, і я вже не могла сидіти в кріслі, а це ще при тому, що у мене ноги набрякли. Такий собі приємний бонус.

Взагалі потім я мріяла, щоб це вже швидше закінчилося і я потім мріяла лягти на ліжко і витягнути нормально ноги. Ой, літати вагітною виявилося, звичайно, ще тим випробуванням, - втомлено заявила Хлистун.

Також вона показала вид з номера готелю і показала, як приходить до тями.

Відзначимо, після скандального розставання з фіналісткою проекту Дашею Ульянової чоловік довго не сумував і вже через пару місяців почав нові відносини з популярною красунею і моделлю Дариною Хлистун. Пара довгий час приховувала стосунки, але після дала інтерв'ю, в якому розповіла про почуття.

Також пара почала з'являтися разом на різних заходах і показувати близькі стосунки один з одним без збентеження. Однак в останні кілька місяців пара все рідше публікувала нові фото, перш ніж повідомити новину про поповнення в родині.

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