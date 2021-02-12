"Холостяк-10" Макс Михайлюк отправился на отдых вместе со своей беременной возлюбленной - моделью Дарьей Хлистун

Объявив о своей беременности модель вместе с экс-Холостяком решили отправиться на отдых, улетев из Украины на солнечный курорт. Причем девушка рассказала в красках, как на самом деле ей далось данное путешествие, особенно не на первых месяцах беременности.

Дарья решила заснять несколько Стори в домашнем виде и без макияжа, в которых откровенно рассказала о своем самочувствии:

«В общем проснулись. Сейчас расскажу о нашем путешествии. Сходили на солнце отогреться немножко, отдохнули. И вот теперь я могу наконец-то рассказать об этом. Для меня это было кошмарно, у меня затекало буквально все: то есть, у меня даже спина болела буквально через полтора часа после взлета, и я уже не могла сидеть в кресле, а это еще при том, что у меня ноги отекли. Такой себе приятный бонус.

Вообще потом я мечтала, чтобы это уже быстрее закончилось и я потом мечтала лечь на кровать и вытянуть нормально ноги. Ой, летать беременной оказалось, конечно, еще тем испытанием, - устало заявила Хлистун.

Также она показала вид из номера отеля и показала, как приходит в себя.

Отметим, после скандального расставания с финалисткой проекта Дашей Ульяновой мужчина долго не грустил и уже через пару месяцев начал новые отношения с популярной красоткой и моделью Дарьей Хлистун. Пара долгое время скрывала отношения, но после дала интервью, в котором рассказала о чувствах.

Также пара начала появляться вместе на различных мероприятиях и показывать близкие отношения друг с другом без смущения. Однако в последние несколько месяцев пара все реже публиковала новые фото, прежде чем сообщить новость о пополнении в семье.

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