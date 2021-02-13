"Холостяк-10" Макс Михайлюк здивував зухвалим фото в одних розстебнутих штанях

Кілька днів тому щасливий майбутній батько оголосив про те, що він зі своєю обраницею чекає дитину, а всі ці місяці вони приховували новину від уважних шанувальників. Тепер же пара вирушила у відпустку і кілька годин тому поділилася враженнями про відпочинок в Instagram.

Підігріти інтерес до своєї персони екс-холостяк також вирішив улюбленим способом: опублікувавши фото з недавньої фотосесії, на якій позував з голим торсом і розстебнувши джинси, «виблискуючи» нижньою білизною з принтом в зірочку.

Хорошу спортивну форму Михайлюка тут же оцінили шанувальниці, написавши під знімком багато різних коментарів:

«Красунчик. Ох Даші і пощастило з чоловіком; нехай у вас народиться здоровий малюк...❤ ; Нам так не жити!); Трусики видно, як тобі не стидно?😂 ; Підтягни штанці))😉; Красунчик Макс❤❤; даєш більше фото до Дня Св. Валентина! 🔥 🥳 ; Темпераментний😍; ч/б Фото особливо красиві... ☺ ️ ; Круто, довго гойдався?; Шкода, що помацати не можна😢. Хороший); майбутній батько вгамуйся ♪пора вже Трусики ховати♪; хороша мотивація♪"»

Варто відзначити, що зараз Макс Михайлюк досить рідко викладає в соцмережі кадри зі своєю дівчиною, в основному профілі і зовсім важко знайти їх спільні знімки. Намагаючись стримати хвилю критики, зірка ділитися фото в сторіз, де немає можливості прокоментувати. Однак після того, як пара оголосила про вагітність Дар'ї, все змінилося.

Прклонники діляться кадрами і висловлюють свою думку на фанатських сторінках. Так і зараз деякі користувачі спостерігають за тим, як пара вирушила у відпустку і веселиться перед народженням дитини.

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