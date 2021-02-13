"Холостяк-10" Макс Михайлюк удивил дерзким фото в одних расстегнутых штанах
Несколько дней назад счастливый будущий отец объявил о том, что он со своей избранницей ждет ребенка, а все эти месяцы они скрывали новость от внимательных поклонников. Теперь же пара отправилась в отпуск и несколько часов назад поделилась впечатлениями об отдыхе в Инстаграм.
Подогреть интерес к своей персоне экс-холостяк также решил излюбленным способом: опубликовав фото из недавней фотосессии, на которой позировал с голым торсом и расстегнув джинсы, «сверкая» нижним бельем с принтом в звездочку.
Хорошую спортивную форму Михайлюка тут же оценили поклонницы, написав под снимком много разных комментариев:
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«Красавчик. Ох Даше и повезло с мужем; Пусть у вас родится здоровый малыш...❤; Нам так не жить!); Трусики видно, як тобі не стидно?😂; Подтяни штанишки))😉; Красавчик Макс🔥❤; Даёшь больше фото ко дню св.Валентина! 🔥🥳; Темпераментный😍; Ч/Б фото особенно красивы... ☺️; Круто, долго качался?; Жалко ,что потрогать нельзя😢. Хорош); Будущий отец угомонись 😀пора уже трусики прятать 😊; Хорошая мотивация🔥».
Стоит отметить, что сейчас Макс Михайлюк довольно редко выкладывает в соцсети кадры со своей девушкой, в основном профиле и вовсе трудно найти их совместные снимки. Пытаясь сдержать волну критики, звезда делиться фото в сториз, где нет возможности прокомментировать. Однако после того, как пара объявила о беременности Дарьи, все изменилось.
Прклонники делятся кадрами и выражают свое мнение на фанатских страницах. Так и сейчас некоторые пользовали пользователи наблюдают за тем, как пара отправилась в отпуск и веселится перед рождением ребенка.
Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".
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