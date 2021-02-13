Дар'я Хлистун-Молода дружина "Холостяка-10" Макса Михайлюка розповіла, як поправилася за пару місяців вагітності

У десятому сезоні "Холостяка" -35-річний Макс Михайлюк хоч і вибрав переможницю, але разом з нею пробув не довго і розлучився через скандал з приводу зради на проекті. Проте, чоловік швидко знайшов свою долю. Про кохану Михайлюка стало відомо лише через пару місяців таємних побачень пари.

Його кохана і вже дружина-24-річна модель Даша Хлистун нещодавно оголосила про те, що чекає дитину. Перш ніж малюк народиться, пара вирішила відправитися відпочивати в теплі краї.

Прибувши на місце, Даша вирішила розповісти про свій подив, адже її вага стрімко зростає і вона дуже здивована тому, як швидко набирає зайве. До того, як завагітніти, дівчина весла всього 53 кг при зрості 179 см.

Тепер же, вона помітно і дуже швидко поправилася. І хоча це добре для майбутньої матері, сама дівчина не змогла не відзначити даний факт. Вона продемонструвала свій вагітний живіт і зізналася, скільки вона зараз важить – 67,4 кг.Також Хлистун поділилася ще одним кадром, на якому зображена в самому бікіні біля басейну.

"Вибачте, але це балдеж", - підписала вона фото.

"Загалом прокинулися. Зараз розповім про нашу подорож. Сходили на сонці відігрітися трошки, відпочили. І ось тепер я можу нарешті розповісти про це. Для мене це було жахливо, у мене затікало буквально все: тобто, у мене навіть спина боліла буквально через півтори години після зльоту, і я вже не могла сидіти в кріслі, а це ще при тому, що у мене ноги набрякли. Такий собі приємний бонус.

Взагалі потім я мріяла, щоб це вже швидше закінчилося і я потім мріяла лягти на ліжко і витягнути нормально ноги. Ой, літати вагітною виявилося, звичайно, ще тим випробуванням, - раніше втомлено заявила Хлистун.

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