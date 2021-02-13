Дарья Хлистун - молодая супруга "Холостяка-10" Макса Михайлюка рассказала, как поправилась за пару месяцев беременности

В десятом сезоне "Холостяка" - 35-летний Макс Михайлюк хоть и выбрал победительницу, но вместе с ней пробыл не долго и расстался из-за скандала по поводу измены на проекте. Тем не менее, мужчина быстро нашел свою судьбу. О возлюбленной Михайлюка стало известно лишь через пару месяцев тайных свиданий пары.

Его возлюбленная и уже жена – 24-летняя модель Даша Хлистун недавно объявила о том, что ждет ребенка. Прежде чем малыш родится, пара решила отправиться отдыхать в теплые края.

Прибыв на место, Даша решила рассказать о своем удивлении, ведь ее вес стремительно растет и она очень удивлена тому, как быстро набирает лишнее. До того, как забеременеть, девушка весли всего 53 кг при росте 179 см.

Теперь же, она заметно и очень быстро поправилась. И хотя это хорошо для будущей матери, сама девушка не смогла не отметить данный факт. Она продемонстрировала свой беременный живот и призналась, сколько она сейчас весит – 67,4 кг, что очень удивило ее после того, как она встала на весы. Также Хлистун поделилась еще одним кадром, на котором запечатлена в самом бикини возле бассейна.

"Простите, но это балдеж", - подписала она фото.

«В общем проснулись. Сейчас расскажу о нашем путешествии. Сходили на солнце отогреться немножко, отдохнули. И вот теперь я могу наконец-то рассказать об этом. Для меня это было кошмарно, у меня затекало буквально все: то есть, у меня даже спина болела буквально через полтора часа после взлета, и я уже не могла сидеть в кресле, а это еще при том, что у меня ноги отекли. Такой себе приятный бонус.

Вообще потом я мечтала, чтобы это уже быстрее закончилось и я потом мечтала лечь на кровать и вытянуть нормально ноги. Ой, летать беременной оказалось, конечно, еще тем испытанием, - ранее устало заявила Хлистун.

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