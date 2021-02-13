Відома модель і співачка Тетяна Котова, яка була солісткою групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла про взаємини

На фото красуня позує в спідниці і ТОПі чорного кольору. Тетяна спокусливо вигнулася, виставивши бюст вперед. Волосся у моделі залишилися розпущеним, а образ Котова доповнила золотими прикрасами на шиї і вухах. Кадр вийшов досить провокаційним і запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Після поста про груди мені прилетіли питання про те, як же мій чоловік ставиться до таких фото і одкровень?

А у мене відповідь питання: чому потрібно питати у чоловіка, чим мені займатися, що публікувати і куди ходити? Хіба це не нормально, що я можу робити свій власний вибір?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Згодна", " солідарний повністю з вами, Тетяна!", "Красиве фото це мистецтво , коли дивляться на античні скульптури , це мистецтво і фото не чим не відрізняється, якщо є красиве тіло чому б його і не показати красиво", "не знаю, я наприклад, не хочу, щоб мою жінку бачили голу, неприємно", "у вас завжди дуже красиві фотографії які мотивують дівчат".

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