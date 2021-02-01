Известная певица и модель Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, предложила выбрать лучший наряд

На фото Котова позировала короткой однотонной пижаме. Татьяна лежала на диване, задрав одну ножку, а образ дополнила стильными очками. Красотка оставила волосы распущенными, использовав только заколки. Девушка была на улице и нежилась в лучах солнца, хвастаясь роскошными формами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкокй на страничку знаменитости.

На втором снимке Татьяна уже была в цветной пижаме. Девушка в руках держала собаку, а рукой взялась за талию.

"Какую ты выберешь пижаму?

Однотонную

Цветную

Мне очень важно твое мнение", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарные ноги Татьяна, соблазнительная леди", "Мне очень понравилась первый вариант,"однотонная пижама", "Оглушающая", "Вы выглядите просто великолепно, фотографии получились такие милые", "Роскошная девушка, Танюша ты прекрасна, любую вещь украшаешь!!!".

Мы писали, что бывшая солистка группы ВИА-Гра Татьяна Котова похвасталась идеальным прессом в коротком топе.

На фото Котова позирует в спортивном образе во всем белом. На ней спортивные штаны, идеально обтягивающие формы красотки, свободный белый жилет и коротенький топ.

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