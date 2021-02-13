Известная модель и певица Татьяна Котова, которая была солисткой группы "ВИА Гра", показала себя и рассказала о взаимоотношениях
На фото красотка позирует в юбке и топе черного цвета. Татьяна соблазнительно выгнулась, выставив бюст вперед. Волосы у модели остались распущенными, а образ Котова дополнила золотыми украшениями на шее и ушах. Кадр получился довольно провокационным и зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"После поста про грудь мне прилетели вопросы про то, как же мой мужчина относится к таким фото и откровениям?
А у меня ответный вопрос: почему нужно спрашивать у мужчины, чем мне заниматься, что публиковать и куда ходить? Разве это не нормально, что я могу делать свой собственный выбор?", - написала звезда под фото.
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Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Согласна", "Солидарен полностью с вами, Татьяна!", "Красивое фото это искусство , когда смотрят на античные скульптуры , это искусство и фото не чем не отличается , если есть красивое тело почему бы его и не показать красиво", "Не знаю, я например, не хочу, чтобы мою женщину видели голую, неприятно", "У вас всегда очень красивые фотографии которые мотивируют девушек".
Напомним, экс-ВИА Гра Котова блеснула торчащим бюстом, похлеще Памелы Андерсон
Также Politeka писала, что экс-"ВИА Гра" Котова в прозрачной юбке устроила сеанс соблазна
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