Погіршення погодних умов в Україні призвело до відключення електроенергії

Як передає Politeka.net, про наслідки негоди розповівши у Головному управлінні ДСНС України.

Так, станом на ранок 14 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у 2 областях, а саме: Чернівецька-6 та Житомирська - 5.

Крім того, проїзд дорогами загального користування забезпечений, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовантажного та великогабаритного автотранспорту у Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

"Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено зі снігових заметів 938 транспортних засобів (з початку негоди - понад 2 тис.250 од.), у т. ч. 26 карет СМП (з початку негоди - 75) та 12 автобусів (з початку негоди - 56), надано допомогу близько 1 тис. 150 осіб (з початку негоди - близько 4 тис. 300 осіб)", - повідомили рятувальники.

Зазначимо, що лютий цього року буде щедрим на опади і погодні "гойдалки", коли люті морози чергуватимуться з періодами невеликого потепління.

При цьому днів з температурою повітря вище нуля практично не буде. Погода в Україні до кінця лютого ще здивує українців. Згідно з прогнозами синоптиків, до кінця місяця буде вкрай холодно.

Нагадаємо, що десятки українських сімей опинилися в сніговій пастці, кадри НП.

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