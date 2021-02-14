Ухудшение погодных условий в Украине привело к отключению электроэнергии

Как передает Politeka.net, о последствиях непогоды рассказали в главном управлении ГСЧС Украины.

Так, по состоянию на утро 14 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Черновицкая - 6 и Житомирская - 5.

Кроме того, проезд по дорогам общего пользования обеспечен, с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта в Волинской, Ровенской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

"Подразделениями ГСЧС в течение суток высвобождено из снежных заносов 938 транспортных средств (с начала непогоды - более 2 тыс. 250 ед.), В т.ч. 26 карет СМП (с начала непогоды - 75) и 12 автобусов (с начала непогоды - 56), оказана помощь около 1 тыс. 150 человек (с начала непогоды - около 4 тыс. 300 человек)", - сообщили спасатели.

Отметим, что февраль в этом году будет щедрым на осадки и погодные "качели", когда лютые морозы будут чередоваться с периодами небольшого потепления.

При этом дней с температурой воздуха выше нуля практически не будет. Погода в Украине до конца февраля еще удивит украинцев. Согласно прогнозам синоптиков, до конца месяца будет крайне холодно.

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