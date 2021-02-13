В эти выходные зима продолжит испытывать украинцев на прочность низкими температурами и снегопадами

Впрочем, если осадки немного уменьшатся, то ждать потепления не стоит. Об этом свидетельствует свежий прогноз синоптиков Укргидрометцентра.

Так, они предупреждают, что в субботу, 13 февраля, в Украине будет облачно с прояснениями. Тем не менее в центральных и северных областях продолжатся снегопады. Ветер будет северо-западным и юго-западным, 5-14 м/с с порывами до 20 м/с.

Холоднее всего будет на Севере и в Центре страны, где ночью температура опустится до -11…-15 градусов. Днем в этих областях будет не на много теплее: от -10 до -13.

На Западе ночью также ожидаются сильные морозы – от -11 до -14 градусов, а днем температура поднимется до -3…-9 градусов.

В восточных областях ночью похолодает до -9…-13 градусов. Днем столбики термометров покажут от -3 до -9.

Морозы не обойдут стороной и Юг Украины. Ночью здесь ожидается от -10 до -13 градусов, а днем – от -5 до -7.

В Киеве 13 февраля продолжит идти снег. Температура будет колебаться в пределах -11…-13 градусов.

Напомним, лютые морозы надвигаются на Одессу, синоптики ошеломили прогнозом на выходные: "температура опустится до...".

Как сообщала Politeka, беспощадные морозы и сильные снегопады, какой будет погода до конца февраля: "До -28 градусов...".

Также Politeka писала, что погода разделит Украину напополам, зима столкнется с весной: каким регионам придется не сладко.