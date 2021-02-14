Відома модель Інна Горячковская, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе, захопивши формами фанатів
На фото Інна позувала в ефектному червоному вбранні з мереживними рукавами. Красуню не бентежив розмір декольте і вона із задоволенням показувала пишний бюст в прозорій білизні. Горячковська стояла перед дзеркалом в примірювальній і демонструвала себе зі спини, дозволивши подивитися на "бомбочки" у відображенні дзеркала, завдяки чому кадр вийшов досить провокаційним. Про це пише Politeka.net з посиланням на профіль моделі в соціальній мережі Instagram.
"З Днем Святого Валентина мої улюблені", - написала Інна під фотографією.
Фанати поставили майже 150 лайків і написали кілька компліментів пишногрудій красуні:
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"Щасливого Дня Святого Валентина", "Інна, і тебе вітаю з Днем Святого Валентина", "зі святом, люби і будь коханою".
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Інна взяла участь в одному з випусків шоу "Звана вечеря".
Під час званого прийому Інна влаштувала непристойні танці, щоб вразити чоловіків, які прийшли до неї в гості.
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