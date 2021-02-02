Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя на съемках

На кадрах звезда позирует в наряде с большим декольте. Горячковская дополнила образ венком из цветов, а в руках держала бокал. Инна выпила его, позируя перед оператором, который ее в этот момент снимал. Возле красотки можно увидеть в студии и других людей. Как можно понять, девушка показывала закулисье "Званного ужина". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"О, прекрасно", - сказал человек за кадром.

Фанаты посмотрели ролик несколько сотен раз и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Ты выглядишь хорошо и соблазнительно", "Привет, элегантно, это возможно, пожалуйста", "Моя детка", "Моя прекрасная женщина", "Красота, класс, ценности", "Хорошая картина, ты выглядишь красиво".

Мы писали, что украинская 25-летняя модель плюс-сайз Инна Горячковская выставила в камеру свой 15-й размер бюста.

Модель предстала возле воды в спасательном жилете. Прелести настолько большие, что приспособление просто не застегивалось.

Кроме того, соблазнительности придавал тот факт, что Горячковская надела красный лифчик, бретельки которого еще больше выделяли невероятные формы.

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