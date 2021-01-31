Известная модель Инна Горячковская показала один из любимых образов

На фото Инна позировала в блестящем платье с большим декольте. Горячковская стояла у стены и хвасталась роскошными формами, оставив волосы распущенными. Модель дополнила образ цепочкой на шее, а сама улыбалась, выставив бюст вперед. Кадр получился очень эффектным и зажигающим, ведь отвести взгляд от таких форм невозможно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Званый ужин", - написала под фото Инна.

Фанаты поставили более 200 лайков и написали комментарии:

"Позитивная и добрый человек", "Поздравления с победой и это достойная победа", "Сказочное платье!", "Вы сдержанная, воспитанная и толерантная девушка, очень достойно себя вели! Удачи !!", "Вы лучшие. Вашему терпению к таким гостям стоит поучиться. Здоровья, успехов в работе и любви", "Самая красивая милая леди".

Мы писали, что известная украинская модель Инна Горячковская показала себя после успешного завершения работы в открытом наряде.

Красотка плюс-сайз, прославившаяся как обладательница бюста 15-го размера, поделилась кадрами со съемок одного из своих проектов в разделе Сториз. Горячковская сообщила, что съемки подошли к концу, поэтому их последний день модель начала с бокалом белого вина в руках.

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