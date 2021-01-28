Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя на работе

На фото Инна позирует в наряде с большим декольте. Звезда сидит в кресле за офисным столом, хвастаясь своим очередным рабочим днем. Горячковская дополнила образ стильным украшением на шее, а волосы оставила распущенными. Бюст у девушки был практически на столе, делая кадр максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 100 лайков и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Супер пупер", "Моя девушка мечты", "Королева", "Безумно красивая", "Мамочка, все кончено", "Милая красивая мадам Джи", "Хорошая картинка, выглядишь красивой - милая", "Мама, забери меня", "Ангел", "Невероятно огромные и привлекательные формы", "С такой о любой работе можно забыть".

Мы писали, что украинская модель Инна Горячковская потрясла бюстом 15-го размера, исполнив зажигательный танец на камеру.

Так, на опубликованных кадрах Горячковская предстает в полупрозрачном декольте и маской в виде Деда Мороза. Под звуки Jingle Bells исполняет зажигательный танец, который достойно оценили ее поклонники.

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