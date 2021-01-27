Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя в эффектном образе

На кадрах звезда показалась в офисе, где она второй день работает. Звезда была в строгом наряде с большим декольте. Образ Инна дополнила золотой цепочкой с подвеской, которую увидеть можно на шее. Девушка показала рабочее место, как оказалось, сейчас Горячкоквая устроилась на работу в ТРЦ "Гулливер". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну что, это мой второй рабочий день. И я так...", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Что за красота", "какие бомбочки", "Потрясающая красота гламурно выглядит, красиво", "Ты красивый поцелуй", "Ооооо, моя богиня, ты такая вкусная, такая горячая, такая замечательная, мои поцелуи", " Я за то,чтобы в Украине воцарился мир, радость и любовь! Вы со мной согласны?".

Мы писали, что известная украинская "плюс сайз" модель Инна Горячковская продемонстрировала формы в большом вырезе.

Инна записала сторис в Инстаграм, на которых блеснула пышным бюстом в смелом декольте. Модель расстегнула молнию, чтобы показать свои объемы во всей красе. Акцента прелестям прибавила цепочка с кулоном.

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