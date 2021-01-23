Известная модель Инна Горячковская показала эффектные образы, восхищая фанатов

На фото Инна позирует в купальнике возле автомобиля. Горячковская была мокрой, а в руках держала тряпку. Звезда решила помыть машину, хвастаясь пышным бюстом, который был практически не прикрыт. Кадр получился очень зажигательным и соблазнительным, ведь формы у модели выглядят эффектно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На другом фото девушка уже сидела за столом рядом с бокалом. Инна была в наряде с большим декольте, дополнив образ украшением на голове. Огромный бюст прямо выпирал из наряда, поэтому кадр вышел очень горячим.

Также на коллаже были другие фото, где Горячковская не стеснялась показать себя.

Фанаты поставили почти 100 лайков и не писали комментарии, но обычно звезду радуют комплиментами:

"О, мой бог, выглядит привлекательно", "Очень красиво", "Красивая соблазнительная милашка", "Ты красивая, чудесная, великолепная", "Такое красивое соблазнительное тело, Инна", "Ты выглядишь потрясающе и великолепно, ты ангельская красавица".

Мы сообщали, что известная украинская плюс-сайз модель Инна Горячковская продемонстрировала свои формы во время игры в боулинг.

На опубликованных кадрах украинка показала мастерство игры в боулинг. Облачившись в короткое обтягивающее платье модель поупражнялась со снарядом камеру.

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