Украинская модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, впечатлила словами о красоте

Как рассказывает Politeka, пост был сделан на странице знаменитости в Instagram.

«Се*суальной и красивой можно быть в любом возрасте. И, наоборот, чувствовать себя никем, замухрышкой и прятаться в коконе собственных комплексов можно и в цветущие 18. Нет, дело именно в самосознании и внутренней гармонии», - говорится в сообщении.

Уточним, что пост знаменитость сопровождала фотографией, на которой она предстает в прозрачном белье, хвастаясь роскошными «подарками» крупным планом.

«Вау, фантастика. Ты абсолютно права», «да, ты права», «ты очень и очень красивая», «Инна, ты классная», - пишут ее поклонники.

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На фото красотка позирует в красном халате с декольте. Инна дополнила образ прозрачным бюстгальтером, который можно заметить. Девушка держала в руках двух щенков, а сама закрыла глаза от удовольствия. Модель стояла у новогодней елки, скорее всего, у себя дома.

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