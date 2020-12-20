Украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась благодаря огромному бюсту, похвастала фигурой под елкой
Как передает Politeka.net, соответственный кадр появился на ее страничке в Instagram.
"Зима - это и есть сказка .... Главное верить в чудеса", - сообщила модель в подписи к посту.
И действительно, на опубликованном кадре было нечто фантастическое. Ее необъятные формы так и норовились покинуть сначала красный бюстгальтер, а потом и черное коротенькое платье.
Свои пышные формы Инна показала на фоне новогодней елки и светящегося оленя.
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На кадре пышнотелая красавица предстала в прозрачном халате-пинюаре красного цвета, чем осчастливила мужскую половину своих поклонников.
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Отметим, что информации о девушке крайне мало, несмотря на ее популярность в сети. Первое, что бросается в глаза, это ее пышные объемы в области груди. Ее параметры фигуры 130-110-130, рост 163 см и вес 75 см и это очень хорошие показатели.
Напомним, что Инна Горячковская едва не разорвала облегающий наряд, кадры соблазна: «Королевский вид».
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