Украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась благодаря огромному бюсту, похвастала фигурой под елкой



Как передает Politeka.net, соответственный кадр появился на ее страничке в Instagram.



"Зима - это и есть сказка .... Главное верить в чудеса", - сообщила модель в подписи к посту.

И действительно, на опубликованном кадре было нечто фантастическое. Ее необъятные формы так и норовились покинуть сначала красный бюстгальтер, а потом и черное коротенькое платье.

Свои пышные формы Инна показала на фоне новогодней елки и светящегося оленя.

Ранее украинская плюс-сайз модель Инна Горячковская поделилась пикантным селфи



На кадре пышнотелая красавица предстала в прозрачном халате-пинюаре красного цвета, чем осчастливила мужскую половину своих поклонников.





Отметим, что информации о девушке крайне мало, несмотря на ее популярность в сети. Первое, что бросается в глаза, это ее пышные объемы в области груди. Ее параметры фигуры 130-110-130, рост 163 см и вес 75 см и это очень хорошие показатели.

Напомним, что Инна Горячковская едва не разорвала облегающий наряд, кадры соблазна: «Королевский вид».

Как сообщала Politeka, Инна Горячковская еле удержала свою красоту в тесном кружеве: "Очаровывает пухлостью".

Также Politeka писала, что Инна Горячковская прищемила необъятным декольте подругу в лифте: "Ребята, не смотрите на ее...".