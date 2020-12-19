Украинская модель Инна Горячковская удивила зажигательным видео

Как сообщает Politeka.net, прекрасная пышка Инна Горячковская - это именно та красотка, которую мы хотели бы видеть в своем окружении. Прекрасная натуральная грудь 15-го размера - серьезный аргумент в эту пользу.

Кроме того, девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где показывает яркие снимки. Так, несколько часов назад модель похвасталась ярким видео.

Инна Горячковская показала видео, где трусит своими пышными формами, в кружевном белье черного цвета и ремешками, которыми приукрасила пышную грудь.

Кроме того, она надела поверх красный шелковый халатик, который сел как влитой и подчеркнул аппетитные округлости звезды, искусно скрыв все несовершенства.

Она сделала традиционный яркий мейкап с акцентом на глаза и четко очертила контур губ, накрасив их любимой помадой красного оттенка. Инна пританцовывает, пьет бутылку алкогольного напитка и в упор всматривается в объектив фотографа.

Пользователям сети очень понравился танец обворожительной красавицы, засыпав ее комплиментами:

"Такая красивая", "Божееееее !!!! Какая же Вы классная и аппетитная женщина !", "Пышно построенный замок изгибов очаровывает гламуром пухлостью красивостью с вкусными кремовыми беседками 🤗😋😍".

Напомним, украинка с 15-м размером дала полюбоваться своими "бомбочками" максимально близко.

Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста выпятила достоинство в экстремальном декольте.