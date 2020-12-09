Популярная украинская модель Инна Горячковская впечатлила роскошной фигурой, едва не разорвав наряд бюстом 15-го размера

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Горячковская позирует в спортивном костюме, элегантно приоткрыв кофту. Из-за этого кажется, что формы знаменитости буквально «разрывают» одежду, хотя сама девушка явно не подает вида.

Уточним, что Горячковская под красивую музыку открывает бутылку шампанского. На заднем фоне можно заметить уже наряженную новогоднюю елку.

«Королевский вид», «очень мило выглядишь», «роскошный вид, Инна!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась бюстом 15-го размера, впечатлила формами в полупрозрачном платье

Девушка сфотографировалась в домашней обстановке, выпятив свое главное богатство. Инна нарядилась в синее платье из полупрозрачной ткани, из-под которой заметно выпирает черный бюстгальтер.

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