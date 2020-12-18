Модель plus size Инна Горячковская, обладательница 15-го размера груди, всполошила "вкусным" кадром
Как передает Politeka.net, пышнотелая красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя при полном "параде".
Девушка вместе с подружкой втиснулась в лифт, козырнув с близкого ракурса своей необъятной красотой. Инна "упаковала" бюст в топ с тоненькими лямочками, накинув сверху черный пиджак и шубку. Стоит отметить, рядом с такими габаритами подружка, видимо, чувствовала, что ее будто "прищемили".
Горячковская накрутила локоны и нанесла яркий макияж с красной помадой.
Судя по тегам в подписи, модель собралась с подругой в кафе, чтобы приятно провести пятничный вечер.
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Пользователи не смогли пройти мимо столь аппетитных форм и прокомментировали:
"С Рождеством вас и ваших близких! Вау, выглядишь красиво, передаю свою любовь тебе и твоим друзьям, поцелуи ❤️❤️❤️"
"Мощная станция сексуальности, приятная, соблазнительная 😍"
"Красиво и мило выглядишь, действительно великолепно и потрясающе🔥 - как всегда😍"
"Кто на такое ведётся???"
"Но помните, ребята, не смотрите на ее грудь, она не показывает это мужскому взору..."
"Ваша улыбка - самый сексуальный изгиб на всем вашем теле"
Ранее мы сообщали, Инна показала свои рекордные прелести в обтягивающем платье бордового цвета: эластичая ткань растянулась до предела. Более того, рисковая модель, не страшась "потерять достоинство", еще и наклонилась, широко расставив ножки. Опасный, но "вкусный" ракурс, безусловно, не оставил равнодушных.
На голове у блондинки красовалась корона, а через плечо была натянута ленточка, как у участниц конкурсов красоты.
Напомним, украинка с 15-м размером дала полюбоваться своими "бомбочками" максимально близко
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