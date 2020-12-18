Вот это мощно

Модель plus size Инна Горячковская, обладательница 15-го размера груди, всполошила "вкусным" кадром

Как передает Politeka.net, пышнотелая красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя при полном "параде".

Девушка вместе с подружкой втиснулась в лифт, козырнув с близкого ракурса своей необъятной красотой. Инна "упаковала" бюст в топ с тоненькими лямочками, накинув сверху черный пиджак и шубку. Стоит отметить, рядом с такими габаритами подружка, видимо, чувствовала, что ее будто "прищемили".

Горячковская накрутила локоны и нанесла яркий макияж с красной помадой.

Судя по тегам в подписи, модель собралась с подругой в кафе, чтобы приятно провести пятничный вечер.

Пользователи не смогли пройти мимо столь аппетитных форм и прокомментировали:

"С Рождеством вас и ваших близких! Вау, выглядишь красиво, передаю свою любовь тебе и твоим друзьям, поцелуи ❤️❤️❤️"

"Мощная станция сексуальности, приятная, соблазнительная 😍"

"Красиво и мило выглядишь, действительно великолепно и потрясающе🔥 - как всегда😍"

"Кто на такое ведётся???"

"Но помните, ребята, не смотрите на ее грудь, она не показывает это мужскому взору..."

"Ваша улыбка - самый сексуальный изгиб на всем вашем теле"

Ранее мы сообщали, Инна показала свои рекордные прелести в обтягивающем платье бордового цвета: эластичая ткань растянулась до предела. Более того, рисковая модель, не страшась "потерять достоинство", еще и наклонилась, широко расставив ножки. Опасный, но "вкусный" ракурс, безусловно, не оставил равнодушных.

На голове у блондинки красовалась корона, а через плечо была натянута ленточка, как у участниц конкурсов красоты.

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