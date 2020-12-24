Известная модель Инна Горячковская показала себя и своих друзей

На фото красотка позирует в красном халате с декольте. Инна дополнила образ прозрачным бюстгальтером, который можно заметить. Девушка держала в руках двух щенков, а сама закрыла глаза от удовольствия. Модель стояла у новогодней елки, скорее всего, у себя дома. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Собака друг человека", - написала звезда.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Какие маленькие", "Пожалуй, прекрасно", "Классные ушки", "какой красивый щенок", "Потрясающая красота", "такая присоска для щенков лол", "Да откуда такие девчонки то берутся", "Очень красивая соблазнительная леди, фантастический вид, целую", "Милые щенки! Ах да, и две собачки тоже", " ты мое сердце и прочное счастье", "Вау, какая милая мышка", "Мне нужно быть одной из тех маленьких собак".

Мы писали, что известная украинская модель Инна Горячковская показала себя после успешного завершения работы в открытом наряде.

Для съемок Горячковская одела черную блузку с полупрозрачными рукавами и глубоким декольте, которое позволило ей продемонстрировать свое «богатство» во всей его красе.

Напомним, украинка с 15-м размером устроила танец страсти, обтянув бюст веревочками

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