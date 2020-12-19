Известная модель Инна Горячковская, которая прославилась благодаря огромному бюсту, показала своего пушистого друга

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала весьма необычное фото. Инна была одета в домашний халат, который она расстегнула, засветив нижнее белье. Ее маленькая пушистая собачка забралась на Инну, явно желая внимания. Горячковская, в свою очередь, с удовольствием обняла песика и ушла в отрыв, закатив глаза.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Какая красивая женщина», «Фигура у вас просто космос», «Какая собачка милая», «Привет, красавица, как дела», «Огонь», «Все поцелуи для вас», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Инна Горячковская показала свою главную гордость во всей красе. Модель позировала в черном платье с веревочками в зоне декольте. Наряд выгодно подчеркнул и без того огромную грудь Горячковской. Женщина оставила волосы распущенными, чтобы ее образ получился еще более соблазнительным. Она стояла на фоне картины Эйфелевой башни и цветущего дерева.

Стоит отметить, что Инна Горячковская обладает весьма внушительными формами. У нее в поклонниках много иностранцев, которые оставляют ей приятные комментарии.

Напомним, что Инна Горячковская едва не разорвала облегающий наряд, кадры соблазна: «Королевский вид».

Как сообщала Politeka, Инна Горячковская еле удержала свою красоту в тесном кружеве: "Очаровывает пухлостью".

Также Politeka писала, что Инна Горячковская прищемила необъятным декольте подругу в лифте: "Ребята, не смотрите на ее...".