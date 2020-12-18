Ось це потужно

Модель plus size Інна Горячковська, володарка 15-го розміру грудей, сполошила "смачним" кадром

Як передає Politeka.net, пишнотіла красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе при повному "параді".

Дівчина разом із подружкою втиснулася в ліфт, козирнувши з близького ракурсу своєю неосяжною красою. Інна "упакувала" бюст в топ з тоненькими лямочками, накинувши зверху чорний піджак і шубку. Варто відзначити, поруч з такими габаритами подружка, мабуть, відчувала, що її ніби "прищемили".

Горячковська накрутила локони та нанесла яскравий макіяж з червоною помадою.

Судячи з тегів у підписі, модель зібралася з подругою в кафе, щоб приємно провести п'ятничний вечір.

Користувачі не змогли пройти повз настільки апетитних форм і прокоментували:

"З Різдвом вас і ваших близьких! Вау, виглядаєш красиво, передаю свою любов тобі і твоїм друзям, поцілунки ❤ ️❤️❤️"

"Потужна станція сексуальності, приємна, спокуслива 😍"

"Красиво і мило виглядаєш, дійсно чудово і приголомшливо🔥 - як завжди😍"

"Хто на таке ведеться???"

"Але пам'ятайте, хлопці, не дивіться на її груди, вона не показує це чоловічому погляду..."

"Ваша посмішка - найсексуальніший вигин на всьому вашому тілі"

Раніше ми повідомляли, Інна показала свої рекордні принади в обтягуючій сукні бордового кольору: еластична тканина розтягнулася до межі. Більш того, ризикова модель, не боячись "втратити гідність", ще й нахилилася, широко розставивши ніжки. Небезпечний, але "смачний" ракурс, безумовно, не залишив байдужих.

На голові у блондинки красувалася корона, а через плече була натягнута стрічка, як у учасниць конкурсів краси.

Нагадаємо, українка з 15-м розміром дала помилуватися своїми "бомбочками" максимально близько

Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста вип'ятила гідність в екстремальному декольте