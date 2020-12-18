Модель plus size Інна Горячковська, володарка 15-го розміру грудей, сполошила "смачним" кадром
Як передає Politeka.net, пишнотіла красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе при повному "параді".
Дівчина разом із подружкою втиснулася в ліфт, козирнувши з близького ракурсу своєю неосяжною красою. Інна "упакувала" бюст в топ з тоненькими лямочками, накинувши зверху чорний піджак і шубку. Варто відзначити, поруч з такими габаритами подружка, мабуть, відчувала, що її ніби "прищемили".
Горячковська накрутила локони та нанесла яскравий макіяж з червоною помадою.
Судячи з тегів у підписі, модель зібралася з подругою в кафе, щоб приємно провести п'ятничний вечір.
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Користувачі не змогли пройти повз настільки апетитних форм і прокоментували:
"З Різдвом вас і ваших близьких! Вау, виглядаєш красиво, передаю свою любов тобі і твоїм друзям, поцілунки ❤ ️❤️❤️"
"Потужна станція сексуальності, приємна, спокуслива 😍"
"Красиво і мило виглядаєш, дійсно чудово і приголомшливо🔥 - як завжди😍"
"Хто на таке ведеться???"
"Але пам'ятайте, хлопці, не дивіться на її груди, вона не показує це чоловічому погляду..."
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Раніше ми повідомляли, Інна показала свої рекордні принади в обтягуючій сукні бордового кольору: еластична тканина розтягнулася до межі. Більш того, ризикова модель, не боячись "втратити гідність", ще й нахилилася, широко розставивши ніжки. Небезпечний, але "смачний" ракурс, безумовно, не залишив байдужих.
На голові у блондинки красувалася корона, а через плече була натягнута стрічка, як у учасниць конкурсів краси.
Нагадаємо, українка з 15-м розміром дала помилуватися своїми "бомбочками" максимально близько
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