Популярна українська модель Інна Горячковская вразила розкішною фігурою, ледь не розірвавши вбрання бюстом 15-го розміру

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Горячковська позує в спортивному костюмі, елегантно відкривши кофту. Через це здається, що форми знаменитості буквально «розривають» одяг, хоча сама дівчина явно не подає виду.

Уточнимо, що Горячковська під красиву музику відкриває пляшку шампанського. На задньому тлі можна помітити вже вбрану новорічну ялинку.

"Королівський вигляд», «дуже мило виглядаєш", " розкішний вигляд, Інна!",- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська модель Інна Горячковська, яка прославилася бюстом 15-го розміру, вразила формами в напівпрозорій сукні

Дівчина сфотографувалася в домашній обстановці, вип'ятивши своє головне багатство. Інна вбралася в синє плаття з напівпрозорої тканини, з-під якої помітно випирає чорний бюстгальтер.

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Як повідомляла Politeka, Українка з 15-м розміром бюста показала розкіш у величезному декольте:"чудова кішечка".

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