Українська модель Інна Горячковська здивувала запальним відео
Як повідомляє Politeka.net, прекрасна пампушка Інна Горячковська-це саме та красуня, яку ми хотіли б бачити в своєму оточенні. Прекрасні натуральні груди 15 - го розміру-серйозний аргумент на цю користь.
Крім того, дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де показує яскраві знімки. Так, кілька годин тому модель похвалилася яскравим відео.
Інна Горячковська показала відео, де трусить своїми пишними формами, в мереживній білизні чорного кольору і ремінцями, якими прикрасила пишні груди.
Як у звичайному житті виглядають Ксенія Мішина, Каменських, Нікітюк та інші зірки: фото без макіяжу і пафосу
Каменських з короткою стрижкою ошелешила новим іміджем, Потапу заздрять: "Схожа на шахістку"
Похорони легендарного Валентина Гафта обернулися ганебним скандалом: "Ви з глузду з'їхали?
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої: "Старше на десять років"
Крім того, вона одягла поверх червоний шовковий халатик, який сів як влитий і підкреслив апетитні округлості зірки, майстерно приховавши всі недосконалості.
Вона зробила традиційний яскравий макіяж з акцентом на очі і чітко окреслила контур губ, нафарбувавши їх улюбленою помадою червоного відтінку. Інна пританцьовує, п'є пляшку алкогольного напою і впритул вдивляється в об'єктив фотографа.
Користувачам мережі дуже сподобався танець чарівної красуні, засипавши її компліментами:
"Така красивая", "Божееееее !!!! Яка ж Ви класна і апетитна жінка !", "Пишно побудований замок вигинів зачаровує гламуром пухкістю красивістю з смачними кремовими альтанками🤗 😋 😍".
Нагадаємо, українка з 15-м розміром дала помилуватися своїми "бомбочками" максимально близько.
Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста вип'ятила гідність в екстремальному декольте.