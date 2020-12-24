Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала, как умеет танцевать

На кадрах Инна позирует в платье с большим декольте, в котором обтянут пышный бюст ниточками. Девушка начала танцевать перед камерой, тряся своей красотой. Волосы у красотки остались распущенными, а образ модель дополнила поясом на талии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не смотрите на Украину, как на землю своих родителей. Смотрите на нее, как на землю своих детей. И тогда придут перемены", - написала звезда под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик более 4 тысяч раз и написали комментарии:

"Что за красотка", "С Рождеством, милая, красивая, великолепная", "какие бомбочки", "Потрясающая красота гламурно выглядит, красиво", "Ты красивый поцелуй", "Ооооо, моя богиня, ты такая вкусная, такая горячая, такая замечательная, мои поцелуи", " Я за то,чтобы в Украине воцарился мир, радость и любовь! Вы со мной согласны?".

Сообщалось, что украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась благодаря огромному бюсту, похвасталась фигурой под елкой.

"Зима - это и есть сказка .... Главное верить в чудеса", - сообщила модель в подписи к посту.

И действительно, на опубликованном кадре было нечто фантастическое. Ее необъятные формы так и норовились покинуть сначала красный бюстгальтер, а потом и черное коротенькое платье.

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