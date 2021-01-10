Известная модель Инна Горячковская показала себя в невероятном образе

На фото Инна позирует в красном наряде с большим декольте. Звезда обтянула пышный бюст черными ниточками, которые не скрыли огромную красоту. Горячковская показалась очень близки и дала возможность насладиться пышными "бомбочками". Волосы у модели были распущенными, а образ Инна дополнила кулоном на цепочке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.





"Помните времена, я жила с богатым мужчиной старше меня. Он меня во всем обеспечивал, любил, баловал, я ни в чем не нуждалась...



- Но что же случилось?



- А то, что он подошел ко мне и сказал: "Дочь, ты уже взрослая, тебе пора жить отдельно", - рассказала шутку Инна.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, ведь Горячковская выбросила его в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"О, мой бог, выглядит привлекательно", "Очень красиво", "Красивая соблазнительная милашка", "Ты красивая, чудесная, великолепная", "Такое красивое соблазнительное тело, Инна", "Ты выглядишь потрясающе и великолепно, ты ангельская красавица", "Очень хорошая мадемуазель", "Хороша невеста!".

Мы писали, что модель plus size Инна Горячковская, обладательница 15-го размера груди, всполошила "вкусным" кадром.

Девушка вместе с подружкой втиснулась в лифт, козырнув с близкого ракурса своей необъятной красотой. Инна "упаковала" бюст в топ с тоненькими лямочками, накинув сверху черный пиджак и шубку. Стоит отметить, рядом с такими габаритами подружка, видимо, чувствовала, что ее будто "прищемили".

Напомним, украинка с 15-м размером бюста без комплексов показала лишнее в одном белье

А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером похвасталась «подарками» в прозрачном белье

Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером потрясла бюстом в черном кружеве, показав прелести на весь экран



