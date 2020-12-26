Украинская модель Инна Горячковская потрясла бюстом 15-го размера, исполнив зажигательный танец на камеру

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Горячковская предстает в полупрозрачном декольте и маской в виде Деда Мороза. Под звуки Jingle Bells исполняет зажигательный танец, который достойно оценили ее поклонники.

«О боже, как подпрыгивают – аж сводит с ума», «обожаю это», «Великолепные чудесные, супер красивые пиренсы поздравляю тебя, милая», «ты просто красотка», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала, как умеет танцевать

На кадрах Инна позирует в платье с большим декольте, в котором обтянут пышный бюст ниточками. Девушка начала танцевать перед камерой, тряся своей красотой. Волосы у красотки остались распущенными, а образ модель дополнила поясом на талии.

"Не смотрите на Украину, как на землю своих родителей. Смотрите на нее, как на землю своих детей. И тогда придут перемены", - говорится в подписи.

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