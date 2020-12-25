Известная модель Инна Горячковская показала себя с подружкой

На кадрах Инна позировала в красном наряде с большим декольте, в котором бюст был обтянут ниточками. Рядом можно увидеть подружку - Лену Баранову, звезду "Дома 2". Красотка наклонила голову над бюстом Горячковской и закрыла глаза. Кадр получился забавным и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Семейный бумеранг", - подписала публикацию Инна.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадры оказались в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Лучший ракурс, бросает в жар".

Мы писали, что украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась 15-м размером груди, удивила пикантным занятием в купальнике.

На этот раз она выбрала синий купальник, в который едва вместила свой роскошный бюст. Девушка запечатлена в боксе автомойки, где пошалила с пеной и мочалкой - в процессе модель нагибалась и хвасталась своим главным богатством.

Сообщалось, что украинская модель Инна Горячковская впечатлила видом бюста 15-го размера в экстремальном декольте.

«Телевидение существует для того, чтобы выступать по нему, а не для того, чтобы его смотреть», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Горячковская позирует в черном платье с экстремальным декольте, элегантно задрав при этом руку.

Напомним, украинка с 15-м размером устроила танец страсти, обтянув бюст веревочками

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