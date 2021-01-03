Известная модель Инна Горячковская показала себя и поздравила с праздником

На фото Инна позировала без одежды, оставив на себе только белье. Красотка развернулась боком, хвастаясь пятой точкой и прикрыв немного бюст. Волосы у девушки остались распущенными. Горячковская смотрела прямо в камеру и совсем не смущалась показать свое пышное тело, благодаря чему кадр получился даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В этом смысл Нового года — получить ещё один шанс, шанс простить. Сделать лучше, сделать больше, дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать жизнь такой, как она есть. С Новым годом", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"О, мой бог, выглядит привлекательно", "Очень красиво", "Красивая соблазнительная милашка", "Ты красивая, чудесная, великолепная", "Такое красивое соблазнительное тело, Инна", "Ты выглядишь потрясающе и великолепно, ты ангельская красавица", "Очень хорошая мадмуазель", "Хороша невеста!".

Сообщалось, что украинская модель Инна Горячковская впечатлила словами о красоте.

Уточним, что пост знаменитость сопровождала фотографией, на которой она предстает в прозрачном белье, хвастаясь роскошными «подарками» крупным планом.

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