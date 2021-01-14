Известная украинская "плюс сайз" модель Инна Горячковская продемонстрировала формы в большом вырезе

Звезда обладает бюстом 15-го размера, который просто невозможно скрыть, пишет Politeka.net. Красотка специально надевает самые смелые наряды, в которых ее формы смотрятся еще эффектнее - аж не оторваться.

Инна записала сторис в Инстаграм, на которых блеснула пышным бюстом в смелом декольте. Модель расстегнула молнию, чтобы показать свои объемы во всей красе. Акцента прелестям прибавила цепочка с кулоном.

Звезда распустила длинные ровные волосы, и записала несколько видео, в которых рассказала, чем занимается.

По словам модели, в школе она не любила учить стихи, но сейчас ее деятельность связана именно с учением текстов. Инна сейчас учит новый сценарий.

Также звезда призналась, что ее снова заблокировали в "Tik ToK" и обратилась к своим поклонникам за советом.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Инна Горячковская описывает себя. как очень веселую и позитивную. Звезда рассказала, что с ней никогда не бывает скучно.

По словам модели, знакомые ей постоянно твердили, что она прирожденная актриса. Возможно, именно поэтому Инна стала выпускницей Киевского национального университета культуры и искусств, где получила образование в сфере актерского мастерства.

В 2019 году модель завоевала титул "Мисс Украины" с большим размером груди.

Ее параметры: рост 165 см, объем груди 130 см, талии - 110 см, бедер - 130 см, вес 95 кг.

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