Известная украинская плюс-сайз модель Инна Горячковская продемонстрировала свои формы во время игры в боулинг
Как передает Politeka.net, соответственные кадры модель опубликовала на свое страничке в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
На опубликованных кадрах украинка показала мастерство игры в боулинг. Облачившись в короткое обтягивающее платье модель поупражнялась со снарядом камеру.
К сожалению, страйк Инне выбить не удалось, но это не слишком расстроило ее поклонников.
В комментариях под видео не обошлось даже без признаний в любви.
"На каком шаре нам сосредоточиться?", "Ты выйдешь за меня?", "Это было ужасно", - писали в под постом Инны.
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Ранее Инна записала сторис в Инстаграм, на которых блеснула пышным бюстом в смелом декольте. Модель расстегнула молнию, чтобы показать свои объемы во всей красе. Акцента прелестям прибавила цепочка с кулоном.
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