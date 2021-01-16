Известная украинская плюс-сайз модель Инна Горячковская продемонстрировала свои формы во время игры в боулинг



Как передает Politeka.net, соответственные кадры модель опубликовала на свое страничке в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)



На опубликованных кадрах украинка показала мастерство игры в боулинг. Облачившись в короткое обтягивающее платье модель поупражнялась со снарядом камеру.



К сожалению, страйк Инне выбить не удалось, но это не слишком расстроило ее поклонников.

В комментариях под видео не обошлось даже без признаний в любви.



"На каком шаре нам сосредоточиться?", "Ты выйдешь за меня?", "Это было ужасно", - писали в под постом Инны.

Ранее Инна записала сторис в Инстаграм, на которых блеснула пышным бюстом в смелом декольте. Модель расстегнула молнию, чтобы показать свои объемы во всей красе. Акцента прелестям прибавила цепочка с кулоном.





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