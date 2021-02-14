Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя, восхитив формами фанатов

На фото Инна позировала в эффектном красном наряде с кружевными рукавами. Красотку не смущал размер декольте и она с удовольствием показывала пышный бюст в прозрачном белье. Горячковская стояла перед зеркалом в примерочной и демонстрировала себя со спины, позволив посмотреть на "бомбочки" в отражении зеркала, благодаря чему кадр вышел довольно провокационным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль модели в социальной сети Инстаграм.

"С Днём Святого Валентина мои любимые", - написала Инна под фотографией.

Фанаты поставили почти 150 лайков и написали несколько комплиментов пышногрудой красотке:

"Счастливого Дня Святого Валентина", "Инна, и тебя поздравляю с Днём Святого Валентина", "С праздником, люби и будь любимой".

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Инна приняла участие в одном из выпусков шоу "Званый ужин".

Во время званого приема Инна устроила непристойные танцы, чтобы впечатлить мужчин, которые пришли к ней в гости.

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