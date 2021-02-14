Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя, восхитив формами фанатов
На фото Инна позировала в эффектном красном наряде с кружевными рукавами. Красотку не смущал размер декольте и она с удовольствием показывала пышный бюст в прозрачном белье. Горячковская стояла перед зеркалом в примерочной и демонстрировала себя со спины, позволив посмотреть на "бомбочки" в отражении зеркала, благодаря чему кадр вышел довольно провокационным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль модели в социальной сети Инстаграм.
"С Днём Святого Валентина мои любимые", - написала Инна под фотографией.
Фанаты поставили почти 150 лайков и написали несколько комплиментов пышногрудой красотке:
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"Счастливого Дня Святого Валентина", "Инна, и тебя поздравляю с Днём Святого Валентина", "С праздником, люби и будь любимой".
Мы писали, что известная модель Инна Горячковская как нужно впечатлять мужчин во время ужина.
Инна приняла участие в одном из выпусков шоу "Званый ужин".
Во время званого приема Инна устроила непристойные танцы, чтобы впечатлить мужчин, которые пришли к ней в гости.
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