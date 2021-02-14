Дар'я Хлистун-Молода дружина " Холостяка-10" Макса Михайлюка розповіла, як проводить час без чоловіка вранці на відпочинку

Після того, як пара оголосила про вагітність, вона вирішила відправитися на відпочинок. Макс і Даша насолоджуються відпусткою по всій програмі, проте не забувають ділитися з фанатами особистим. Цього разу щаслива дружина Холостяка розповіла, як проходить її ранок кожного разу, коли чоловікові немає поруч.

Раніше вона вже відзначала, що найулюбленіше її заняття на даний момент – це смачно поїсти, але ж до вагітності модель взагалі не їла борошняне і стільки солодкого.

"Завжди голодна ніби. Зараз за булочку з шоколадом готова руку відкусити. Тому і надбавка у вазі вже +15 " - розповіла день тому дівчина. Сьогодні ж вона показала, як ситно поснідала і розкрила свій секрет: «а ось коли прокинеться Макс і піде на сніданок.. Я теж піду з ним. Ще раз!».

Дівчина зазначила, що про своє становище дізналася несподівано, вона не могла повірити в це до останнього моменту:

"Я була впевнена, що роблю цей тест, просто так сказати «переконатися напевно» побачивши відразу одну смужку, я без будь-якої частки сумніву відклала тест і почала мити руки . 😅 і який був у мене шок, коли через 5 хв я бачу нехай і слабку але її - другу смужку. це на стільки змішані емоції, що слів не вистачить описати, що я в той момент відчула».

Прибувши на місце, Даша вирішила розповісти про свій подив, адже її вага стрімко зростає і вона дуже здивована тому, як швидко набирає зайве. До того, як завагітніти, дівчина весла всього 53 кг при зрості 179 см.

Розповідаючи про свою подорож, Даша зазначила, що для неї це було жахливо, у неї затікало буквально все.

"Тобто, у мене навіть спина боліла буквально через півтори години після зльоту, і я вже не могла сидіти в кріслі, а це ще при тому, що у мене ноги набрякли. Такий собі приємний бонус.

Взагалі потім я мріяла, щоб це вже швидше закінчилося і я потім мріяла лягти на ліжко і витягнути нормально ноги. Ой, літати вагітною виявилося, звичайно, ще тим випробуванням", - раніше втомлено заявила Хлистун.

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