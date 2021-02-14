Дарья Хлистун - молодая супруга "Холостяка-10" Макса Михайлюка рассказала, как проводит время без мужа по утрам на отдыхе

После того, как пара объявила о беременности, она решила отправиться на отдых. Макс и Даша наслаждаются отпуском по всей программе, однако не забывают делиться с фанатами личным. В этот раз счастливая жена Холостяка рассказала, как проходит ее утро каждый раз, когда мужчине нет рядом.

Ранее она уже отмечала, что самое любимое ее занятие на данный момент – это вкусно поесть, а ведь до беременности модель вообще не ела мучное и столько сладкого.

«Всегда голодная будто. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить. Поэтому и прибавка в весе уже +15» - рассказала день назад девушка. Сегодня же она показала, как сытно позавтракала и раскрыла свой секрет: «А вот когда проснется Макс и пойдет на завтрак.. Я тоже пойду с ним. Еще раз!».

Девушка отметила, что о своем положении узнала неожиданно, она не могла поверить в это до последнего момента:

«Я была уверена , что делаю этот тест, просто так сказать «убедиться наверняка» увидев сразу одну полоску, я без какой либо доли сомнения отложила тест и начала мыть руки . 😅 и какой был у меня шок, когда через 5 мин я вижу пусть и слабую но ее - вторую полоску. это на столько смешанные эмоции, что слов не хватит описать, что я в тот момент прочувствовала».

Прибыв на место, Даша решила рассказать о своем удивлении, ведь ее вес стремительно растет и она очень удивлена тому, как быстро набирает лишнее. До того, как забеременеть, девушка весли всего 53 кг при росте 179 см.

Рассказывая о своем путешествии, Даша отметила, что для нее это было кошмарно, у нее затекало буквально все.

"То есть, у меня даже спина болела буквально через полтора часа после взлета, и я уже не могла сидеть в кресле, а это еще при том, что у меня ноги отекли. Такой себе приятный бонус.

Вообще потом я мечтала, чтобы это уже быстрее закончилось и я потом мечтала лечь на кровать и вытянуть нормально ноги. Ой, летать беременной оказалось, конечно, еще тем испытанием", - ранее устало заявила Хлистун.

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