"Холостяк-10" Макс Михайлюк вирішив розсекретити стать майбутньої дитини без всяких вечірок

На відміну від Микити Добриніна - "Холостяка-9", який зі своєю вагітною дружиною вирішив оголосити стать дитини на спеціальній вечірці, Макс Михайлюк вирішив поділитися новиною з шанувальниками простим відео в Instagram.

Майбутній батько щасливий зі своєю молодою дружиною-моделлю і показує в Instagram кожен день, як проводить час разом з нею на відпочинку. Щоб добре провести час, пара вирушила закордон, поки Даші все ще можна літати на таких термінах вагітності. В одному зі своїх відео, спеціально до Дня Всіх Закоханих, Макс вирішив також розкрити і стать майбутньої дитини:

"Женихи займайте чергу 👧 😅 👊 🏼 # itsagirl # моівалентинки💞", - написав макс під роликом.

Фанати не змогли залишитися байдужими:

"Ну всеееее♪ вітаю!!!🔥 ; Твої дівчатка 🥰❤️; чекаємо наречену💕 👏; які ви милі, щастя вам і вашому малюкові😍; клас 😍 😍 в пару до добриніного, наречена буде!; 😍нехай буде така милашка як матуся🥰🥰🥰🌺; Нехай Ваша любов буде міцною , а сім'я найщасливішою 💕; Здоров'я дівчаткам👏 вітаю,будеш папулей принцеси 👸❤️; Клас Максим вітаю Вас яке це щастя бути батьком дочі , Кристишки легкої вагітності і легких пологів🥳🥳🥳🥳❤».

До цього підігріти інтерес до своєї персони екс-холостяк також вирішив улюбленим способом: опублікувавши фото з недавньої фотосесії, на якій позував з голим торсом і розстебнувши джинси, «виблискуючи» нижньою білизною з принтом в зірочку.

Хорошу спортивну форму Михайлюка тут же оцінили шанувальниці, написавши під знімком багато різних коментарів.

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