"Холостяк-10" Макс Михайлюк решил рассекретить пол будущего ребенка без всяких вечеринок

В отличие от Никиты Добрынина - "Холостяка-9", который со своей беременной женой решил объявить пол ребенка на специальной вечеринке, Макс Михайлюк решил поделиться новостью с поклонниками простым видео в Инстаграм.

Будущий отец счастлив со своей молодой женой-моделью и показывает в Инстаграм каждый день, как проводит время вместе с ней на отдыхе. Чтобы хорошо провести время, пара отправилась заграницу, пока Даше все еще можно летать на таких сроках беременности. В одном из своих видео, специально ко Дню всех влюбленных, Макс решил также раскрыть и пол будущего ребенка:

«Женихи занимайте очередь 👧😅👊🏼 #itsagirl #моивалентинки💞», - написал Макс под роликом.

Фанаты не смогли остаться равнодушными:

«Ну всеееее😹🤍 Поздравляю!!!🔥; Твои девочки 🥰❤️; Ждём невесту 💕👏; Какие вы милые, счастья вам и вашему малышу😍; Клас😍😍В пару к Добрыниному, невеста будет!; 😍пусть будет такая милашка как мамочка🥰🥰🥰🌺; Пусть Ваша любовь будет самой крепкой , а семья самой счастливой 💕; Здоровья девочкам👏 поздравляю,будешь папулей принцессы 👸❤️; Класс Максим поздравляю Вас какое это счастья быть папой дочи , Кристишки легкой беременности и легких родов🥳🥳🥳🥳❤».

До этого подогреть интерес к своей персоне экс-холостяк также решил излюбленным способом: опубликовав фото из недавней фотосессии, на которой позировал с голым торсом и расстегнув джинсы, «сверкая» нижним бельем с принтом в звездочку.

Хорошую спортивную форму Михайлюка тут же оценили поклонницы, написав под снимком много разных комментариев.

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