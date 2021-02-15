Дар'я Хлистун-Молода дружина " Холостяка-10" Макса Михайлюка розповіла, куди поділася вся її краса

Даша до вагітності активно працювала моделлю, брала участь в показах і успішно підкорювала подіум своєю красою. З настанням нового етапу в житті все змінилося, хоча дівчина про це не шкодує.

Вчора пара Макса і Даші розповіла, що вони чекають дівчинку і оригінально привітали фанатів спеціальним роликом. Причому не обійшлося без коментарів про те, що Даша поправилася.

"З улюбленого зараз-їсти і спати як виявилося, це було у багатьох. Мабуть, організм дійсно вимагає таку підзарядку, а ось з їжею... я до вагітності взагалі не їла борошняне і стільки солодкого", - розповіла раніше Даша. А сьогодні вона відповіла:

"Ще раз відповім, чого така страшна стала? Та тому що дочка віджала всю красу! Слідів від модельного життя не залишилося, Я їх благополучно все зжерла!» ,- жартівливо зазначила Даша в підписі під невеликим роликом з відпочинку.

Саму дівчину зайву вагу не бентежить, адже вона впевнена, що швидко скине все зайве після пологів.

Дівчина зазначила раніше, що про своє становище дізналася несподівано, вона не могла повірити в це до останнього моменту:

"Я була впевнена, що роблю цей тест, просто так сказати «переконатися напевно» побачивши відразу одну смужку, я без будь-якої частки сумніву відклала тест і почала мити руки . 😅 і який був у мене шок, коли через 5 хв я бачу нехай і слабку але її - другу смужку. це на стільки змішані емоції, що слів не вистачить описати, що я в той момент відчула».

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