Дарья Хлистун - молодая супруга "Холостяка-10" Макса Михайлюка рассказала, куда делась вся ее красота

Даша до беременности активно работала моделью, участвовала в показах и успешно покоряла подиум своей красотой. С наступлением нового этапа в жизни все изменилось, хотя девушка об этом не сожалеет.

Вчера пара Макса и Даши рассказала, что они ждут девочку и оригинально поздравили фанатов специальным роликом. Причем не обошлось без комментариев о том, что Даша поправилась.

«Из любимого сейчас - кушать и спать как оказалось, это было у многих. Видимо, организм действительно требует такую подзарядку, а вот с едой... я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого», - рассказала раньше Даша. А сегодня она ответила:

«Еще раз отвечу, чего такая страшная стала? Да потому что дочь отжала всю красоту! Следов от модельной жизни не осталось, я их благополучно все сожрала!», - шутливо отметила Даша в подписи под небольшим роликом из отдыха.

Саму девушку лишний вес не смущает, ведь она уверена, что быстро сбросит всё лишнее после родов.

Девушка отметила ранее, что о своем положении узнала неожиданно, она не могла поверить в это до последнего момента:

«Я была уверена , что делаю этот тест, просто так сказать «убедиться наверняка» увидев сразу одну полоску, я без какой либо доли сомнения отложила тест и начала мыть руки . 😅 и какой был у меня шок, когда через 5 мин я вижу пусть и слабую но ее - вторую полоску. это на столько смешанные эмоции, что слов не хватит описать, что я в тот момент прочувствовала».

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

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