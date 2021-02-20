Курс валют в Україні здивує несподіваною поведінкою долара

Як передає Politeka.net з посиланням на дані НБУ, долар зачаїться, спантеличивши українців своєю поведінкою. Згідно зі свіжим прогнозом, за вихідні курс "зелених" зовсім не зміниться. А ось європейська валюта покаже зростання.

Так, у понеділок, 22 лютого, 1 Долар можна буде купити за 27,84 гривні. Такий же курс українці спостерігали і в п'ятницю.

Євро за вихідні трохи додав у ціні. У понеділок європейську валюту продаватимуть по 33,77 гривень, хоча в п'ятницю Євро можна було купити за 33,64 гривні.

Варто відзначити, що експерти прогнозували постійні курсові гойдалки, які, втім, не виходитимуть за певні межі. За словами аналітиків, в першому кварталі 2021 року українська гривня буде перебувати в діапазоні 27,5-28,5 гривень за долар. При цьому до осені валюта почне девальвувати і втрачати в ціні.

Крім цього, економісти відзначають, що 2021 рік фактично став роком дешевого долара. Саме тому помітна різниця між коливаннями курсу євро і долара. Незважаючи на це, фахівці радять продовжувати вкладати в долари, якщо мова йде про довгострокові накопичення.

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