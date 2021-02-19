Долар після тривалого зростання в порівнянні з гривнею різко кинувся вниз

Про це свідчать свіжі дані від Національного банку України. Так, регулятор повідомив, що 19 лютого курс американської валюти в Україні знизиться ще на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Так, у п'ятницю, офіційний курс долара складе 27,84 гривень. Напередодні він становив 27,90 гривень.

У свою чергу, курс євро залишився практично без змін - 18 лютого він становив 33,6422 гривень, а 19 досягне позначки в 33,6478 гривень.

У свою чергу, на міжбанку курс долара піднявся на 3 копійки і склав 27,86 гривень у продажу і 27,83 Гривень - в покупці.

Курс євро на міжбанківському ринку також чекає ривок вгору на 11 копійок. Він складе 33,62 гривень.

Варто відзначити, що останній тиждень долар і євро показували активне синхронне зростання по відношенню до гривні.

У свою чергу, експерти відзначають, що долар в 2021 році в цілому тримається не дуже впевнено по відношенню до інших ключових валют світу. Аналітики попередили, що найближчим часом ситуація швидше за все не виправиться, адже новому президенту США Джо Байдену потрібно буде направляти великі кошти в різні програми, розплачуючись з групами підтримки.

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