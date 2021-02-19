Доллар после продолжительного роста в сравнении с гривной резко устремился вниз
Об этом свидетельствуют свежие данные от Национального банка Украины. Так, регулятор сообщил, что 19 февраля курс американской валюты в Украине снизится еще на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, в пятницу, официальный курс доллара составит 27,84 гривен. Накануне он составлял 27,90 гривен.
В свою очередь, курс евро остался практически без изменений – 18 февраля он составлял 33,6422 гривен, а 19 достигнет отметки в 33,6478 гривен.
В свою очередь, на межбанке курс доллара поднялся на 3 копейки и составил 27,86 гривен в продаже и 27,83 гривен - в покупке.
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Курс евро на межбанковском рынке также ждет рывок вверх на 11 копеек. Он составит 33,62 гривен.
Стоит отметить, что последнюю неделю доллар и евро показывали активный синхронный рост по отношению к гривне.
В свою очередь, эксперты отмечают, что доллар в 2021 году в целом держится не очень уверенно по отношению к другим ключевым валютам мира. Аналитики предупредили, что в ближайшее время ситуация скорее всего не исправится, ведь новому президенту США Джо Байдену нужно будет направлять большие средства в различные программы, расплачиваясь с группами поддержки.
Напомним, доллар и евро разойдутся в разные стороны, в НБУ озвучили свежий курс валют: что будет с гривной.
Как сообщала Politeka, тарифы на проезд резко подскочили для некоторых украинцев, сколько теперь сдерут: "Учитывая курс доллара...".
Также Politeka писала, что доллар после триумфа над гривной рванул вниз, НБУ представил новый курс: чего ждать в обменниках.