В Киевской области подорожала стоимость проезда в общественном транспорте

Большая часть перевозчиков подняли цены на проезд на пригородных маршрутах. Подорожание составило от 2 до 5 гривен, пишет «Сегодня».

В частности, новые тарифы начали действовать для пассажиров, которые издят в Ирпень, Обухов и Бровары.

При этом глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко отметил, что больше подорожаний в этом году не планируют, однако исключить на 100% любые форс-мажоры невозможно.

«Возможно, что-то изменится весной или обострится ситуация с карантином. Но в целом подорожание не предвидится, учитывая прогнозы о стоимости топлива и курс доллара», - уточнил эксперт.

Также он добавил, что и сейчас повышали цену проезда не везде. В основном она осталась прежней на тех маршрутах, где маршрутки конкурируют с автобусами. автобусами.

К примеру, в городе Тараща Киевской области проезд не подорожал.

Ранее сообщалось, что с 6 февраля, стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутах Киевской области выросла до 23 гривен. Это коснулось пассажиров, которые ездят в Киев из Ирпеня и Гостомеля.

Среди причин подорожания проезда называли рост стоимости топлива и карантинные ограничения.

Отметим, также сообщалось, что в коммунальном транспорте Киева проезд дорожать не будет. А вот представители частных перевозчиков предупреждали, что свои тарифы собираются поднять.

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