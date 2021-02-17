В Киевской области подорожала стоимость проезда в общественном транспорте
Большая часть перевозчиков подняли цены на проезд на пригородных маршрутах. Подорожание составило от 2 до 5 гривен, пишет «Сегодня».
В частности, новые тарифы начали действовать для пассажиров, которые издят в Ирпень, Обухов и Бровары.
При этом глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко отметил, что больше подорожаний в этом году не планируют, однако исключить на 100% любые форс-мажоры невозможно.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
46-летняя тайная жена Олега Винника в пышном платье заткнула за пояс молодых красоток: «Лапочка»
Настя Каменских в игривой позе приковала взгляды к полупрозрачной маечке: "Пырышки-пупырышки"
Экс-муж Билык Дикусар ошеломил откровением после Дня влюбленных: «Появляется шанс, что…»
Масштабный пожар в Киеве: пламенем охватило огромную территорию парка, видео и детали с места
«Возможно, что-то изменится весной или обострится ситуация с карантином. Но в целом подорожание не предвидится, учитывая прогнозы о стоимости топлива и курс доллара», - уточнил эксперт.
Также он добавил, что и сейчас повышали цену проезда не везде. В основном она осталась прежней на тех маршрутах, где маршрутки конкурируют с автобусами. автобусами.
К примеру, в городе Тараща Киевской области проезд не подорожал.
Ранее сообщалось, что с 6 февраля, стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутах Киевской области выросла до 23 гривен. Это коснулось пассажиров, которые ездят в Киев из Ирпеня и Гостомеля.
Среди причин подорожания проезда называли рост стоимости топлива и карантинные ограничения.
Отметим, также сообщалось, что в коммунальном транспорте Киева проезд дорожать не будет. А вот представители частных перевозчиков предупреждали, что свои тарифы собираются поднять.
Напомним, киевлян ждут новые ограничения в метро: "Не будет работать..."
Как сообщала Politeka, маршрутчик дважды избил настырного пассажира в Киеве: кадры разборок.
Также Politeka писала, что киевский физрук собственноручно собрал легендарный спорткар, видео: "решил воплотить мечту"