После длительного роста курс доллара в Украине начал резко падать

Об этом свидетельствуют свежие цифры на сайте Нацбанка Украины. Так, 17 февраля курс американской валюты упал по отношению к гривне на 13 копеек.

По данным НБУ, официальные курсы валют в среду, 17 февраля, составят:

Доллар – 27,83 гривен;

Евро – 33,77 гривен.

Отметим, что евро также подешевел по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс европейской валюты упал на 15 копеек.

В свою очередь, курс доллара на межбанке 16 февраля вырос в продаже на 1 копейку и составил 27,82 гривен, а в покупке – 27,81 гривен. Курс евро в продаже увеличился на 5 копеек – до 33,76 гривен.

Отметим, что до этого курс доллара по отношению к гривне стабильно поднимался вверх в течение четырех дней.

Также стоит добавить, что аналитики прогнозировали, что в ближайшие недели доллар будет расти по отношению к гривне. Так, по их прогнозам, через неделю курс американской валюты на межбанке достигнет показателей в 27,9 гривен, а наличный доллар в банках будет торговаться в пределах 27,8/28,0 гривен.

Напомним, доллар жестко нокаутировал гривну, в НБУ озвучили неутешительный прогноз: что будет с курсом валют.

Как сообщала Politeka, доллар больно “укусил” гривну, что будет с национальной валютой после выходных: свежий курс от НБУ.

Также Politeka писала, что рост доллара набирает обороты, гривна сдает позиции: НБУ рассказал украинцам, чего ждать от курса валют.