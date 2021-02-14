Курс доллара снова рвется вверх после продолжительного доминирования гривны. Стало известно, каких цифр можно ждать в обменниках Украины 14 февраля

Накануне выходных Нацбанк установил новый курс валют, который будет действительным начиная с пятницы, 12 февраля, и до воскресенья, 14 февраля, включительно.

Согласно данным регулятора, гривна продолжает падать по отношению к американской и европейской валюте. В частности, курс доллара вырос на 7 копеек, а евро вырос на 14 копеек.

В соответствии с данными на сайте НБУ, официальный курс валют 14 февраля составит:

Доллар США – 27,83 гривен;

Евро – 33,81 гривен.

Отмечалось, что на межбанке ситуация будет не такой выгодной для доллара: американская валюта подешевела на 11 копеек в продаже, достигнув отметки в 27,78 гривен за доллар. Курс доллара в покупке упал на 11 копеек – до 27,76 гривен за доллар.

Курс евро на межбанке также упал на 11 копеек, составив 33,71 гривен.

Ожидается, что уже с 15 февраля падение гривны замедлится. При этом, на межбанке доллар будет расти.

Стоит отметить, что до этого гривна в течение восьми рабочих дней укрепляла позиции по отношению к доллару. Курс американской валюты успел обновить свой минимум с сентября прошлого года.

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