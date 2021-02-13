Доллар на выходных и после продолжит отыгрываться за длительный рост гривны

В выходные в Украине продолжит действовать официальный курс валют, установленный Нацбанком для пятницы, 12 февраля. В этот день гривна продолжила свое снижение после того, как ранее долгое время укреплялась по отношению к доллару.

Так, курс украинской валюты упал на 7 копеек по отношению к американской. Сдала позиции гривна и по отношению к евро: курс упал на 14 копеек.

Официальные курсы валют, которые будут действовать 13 февраля, установлены на таком уровне:

Доллар США – 27,83 гривен;

Евро – 33,81 гривен.

В то же время, на межбанке доллар заметно ослабил позиции: его курс упал на 11 копеек и составил 27,78 гривен за доллар в продаже. Курс в покупке также подешевел на 11 копеек – до отметки в 27,76 гривен за доллар.

Курс евро на межбанке также ждало снижение на 11 копеек – до 33,71 гривен.

Отметим, что ранее курс доллара беспрерывно падал в течение восьми рабочих дней. За этот период он обновил свой минимум с сентября 2020 года. Однако, американской валюте удалось отвоевать свои позиции: доллар укреплялся уже два рабочих дня подряд.

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